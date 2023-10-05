В ЕС заявили, что беженцы из Карабаха должны иметь возможность на возвращение в свои дома

ЕРЕВАН, 5 октября. /ТАСС/. Беженцы из Нагорного Карабаха должны иметь возможность вернуться в свои дома. Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, об этом говорится в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанском городе Гранада.

"Они также выразили поддержку укреплению отношений ЕС - Армения во всех направлениях, исходя из потребностей Республики Армения. Они согласились предоставить дополнительную гуманитарную помощь Армении, поскольку она сталкивается с последствиями недавней массовой депортации карабахских армян. Они подчеркнули, что эти беженцы должны свободно пользоваться правом вернуться в свои дома и места проживания без каких-либо условий, под международным контролем и с должным уважением к их истории, культуре и правам человека", - отмечается в сообщении.

Мишель, Макрон и Шольц заявили, что делимитация границ Армении и Азербайджана должна пройти на основании последних карт Генштаба ВС СССР.

"Они подчеркнули срочную необходимость работы по делимитации границ на основе последних карт Генштаба СССР, предоставленных сторонам, которые также должны стать основой для отвода войск, завершения работы над мирным соглашением и решения всех гуманитарных проблем", - говорится в сообщении.

Европейские лидеры также призвали открыть границы между Арменией и Турцией, отметили в правительстве Армении.

"Они призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, в том числе между Арменией и Турцией", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Мишель, Макрон и Шольц призвали Ереван и Баку освободить всех задержанных.

"Европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных и сотрудничать для решения судьбы пропавших без вести и содействии операциям по разминированию", - отмечается в сообщении.