Глава Минсельхоза ФРГ пообещал Киеву помощь в экспорте сельскохозяйственной продукции

Джем Оздемир отметил, что экспорт через Черное море по-прежнему будет сопряжен с большими рисками в обозримом будущем

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир в ходе визита на Украину вновь заверил Киев в дальнейшей поддержке и пообещал помощь в экспорте сельскохозяйственной продукции. Вместе со своим украинским коллегой Николаем Сольским Оздемир открыл расширенную лабораторию по безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, призванную расширить мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, поступающей на экспорт, передает агентство DPA.

Оздемир заявил, что экспорт через Черное море по-прежнему будет сопряжен с большими рисками в обозримом будущем. "Мы помогаем создавать альтернативные экспортные маршруты, чтобы Украина могла доставлять свое зерно туда, где оно остро необходимо, а именно в страны глобального Юга", - утверждал глава Минсельхоза ФРГ. Германия, по его словам, также работает вместе с ЕС над расширением грузовых транспортных коридоров и терминальных мощностей.

10 августа Военно-морские силы Украины объявили о создании в Черном море временных коридоров для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны официально подтверждают готовность к плаванию в этих условиях.