Орбан провел встречу с Зеленским в Испании

Вместе с ними в беседе принимал участие исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес

БУДАПЕШТ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел короткий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада. Об этом свидетельствуют фотографии, размещенные в венгерских интернет-изданиях и социальных сетях.

На них видно, как Орбан и Зеленский разговаривают в кулуарах саммита. Вместе с ними в беседе принимал участие исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес. Рядом находился также президент Сербии Александар Вучич. Одну из таких фотографий глава венгерского правительства опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Предыдущая встреча между ними состоялась в феврале во время саммита Евросоюза в Брюсселе, куда был приглашен Зеленский. После этого Орбан подтвердил, что Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине, но по-прежнему выступает против поставок туда вооружений и призывает к немедленному прекращению огня.

Орбан - в отличие от лидеров других европейских стран - не побывал в Киеве после начала специальной военной операции России. На Украину несколько раз ездила президент Венгрии Каталин Новак.

Отношения между двумя странами остаются достаточно напряженными из-за особой позиции, которую заняла Венгрия, отказавшись поставлять вооружения на Украину. Это не понравилось Зеленскому, который даже пытался публично отчитывать Орбана. У Будапешта сохраняются серьезные претензии к украинским властям в связи с притеснением этнических венгров в Закарпатье. Правительство Венгрии предупреждало, что не поддержит стремление Украины к интеграции в ЕС, пока венгерское меньшинство не будет восстановлено в своих правах.

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