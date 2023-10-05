В ЕС призвали Баку провести делимитацию на основе последних карт Генштаба ВС СССР

ЕРЕВАН, 5 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан должны провести делимитацию границ на основании последних карт Генштаба ВС СССР. Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, об этом говорится в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанском городе Гранада.

"Они подчеркнули срочную необходимость работы по делимитации границ на основе последних карт Генштаба СССР, предоставленных сторонам, которые также должны стать основой для отвода войск, завершения работы над мирным соглашением и решения всех гуманитарных проблем", - отмечается в сообщении.