В ООН заявили о продолжении работы над восстановлением зерновой сделки

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался уточнить, ведутся ли сейчас предметные переговоры

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Работа над восстановлением зерновой сделки продолжается, заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь очень ясно заявлял о своей приверженности тому, чтобы российские и украинские зерно и удобрения вернулись на рынок в полном объеме, - сказал он. - [Генеральный секретарь ЮНКТАД] Ребека Гринспен и [замгенсека ООН] Мартин Гриффитс работают в этом направлении". Дюжаррик отказался уточнить, ведутся ли сейчас предметные переговоры.