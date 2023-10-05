Канада изучает, что можно опубликовать из архивов комиссии по делам нацистов

Премьер страны Джастин Трюдо отметил, что вопросом занимается группа чиновников

ОТТАВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Канады изучают архивы комиссии Жюля Дешене, расследовавшей военные преступления времен Второй мировой войны, чтобы понять, какие материалы оттуда можно будет опубликовать. Об этом в Торонто сообщил журналистам премьер страны Джастин Трюдо, выступление которого транслировали национальные телеканалы.

"Государственные должностные лица сейчас внимательно изучают отчет комиссии Дешене, чтобы увидеть, что из него можно будет опубликовать", - сказал он. Трюдо добавил, что группа чиновников после завершения работы сообщит свои рекомендации по отчету правительству. "Мы знаем, что это очень важно для всех канадцев", - заключил премьер.

В среду Трюдо сообщил, что власти начнут изучать материалы комиссии Дешене. Ранее некоторые еврейские правозащитные организации Канады заявили, что Оттава должна раскрыть больше информации о нацистских преступниках, которые скрываются в стране, с учетом скандала с чествованием украинского нациста в парламенте.

В 1986-87 годах комиссия Жюля Дешене провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, не была обнародована. По итогам работы комиссии парламент Канады утвердил внесение в уголовных кодекс изменений, позволяющих судам рассматривать дела о военных преступлениях, совершенных за пределами страны. Признанных виновными постановлением суда могут депортировать и лишить канадского гражданства. Однако никто осужден не был.