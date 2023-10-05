5 октября, 16:49,
обновлено 5 октября, 17:09

Армения и ЕС заявили, что их связывают общие ценности

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Армения и Евросоюз имеют общие ценности, у них есть привязанность к миропорядку, основанному на правилах. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошедшей на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Евросоюз и Армению связывают общие ценности и привязанность к миропорядку, основанному на правилах, - говорится в заявлении. - В это сложное время мы намерены продолжать развивать двусторонние отношения". 

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