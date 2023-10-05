Европол примет участие в работе антироссийской следственной группы по Украине

Ведомство будет оказывать "аналитическую и судебно-медицинскую поддержку членам ССГ"

ГААГА, 5 октября. /ТАСС/. Европол подключился к работе созданной ЕС так называемой совместной следственной группе (ССГ) по расследованию предполагаемых "международных преступлений" на Украине. Об этом говорится в заявлении Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюста).

"Европол стал членом совместной следственной группы по предполагаемым основным международным преступлениям, совершенным на Украине", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Европол будет оказывать "аналитическую и судебно-медицинскую поддержку членам ССГ", а также заниматься "сбором и анализом данных, полученных из открытых источников, таких как социальные сети и СМИ".

ССГ создали при активной поддержке институтов ЕС 25 марта 2022 года. В ее состав входят Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Румыния, Международный уголовный суд (МУС) и Евроюст.

Лидеры ЕС неоднократно заявляли, что работа группы направлена только на поиски доказательств преступлений, якобы совершенных Россией.