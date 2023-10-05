США заверили союзников по G7 в продолжении помощи Украине

Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что поддержка Киева не прекратится несмотря на действия Конгресса

ОТТАВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заверил Канаду и другие страны Группы семи (G7), что поддержка Украины не прекратится, несмотря на действия Конгресса. Об этом заявил журналистам в Торонто канадский премьер-министр Джастин Трюдо, трансляцию вели ведущие телеканалы.

"Вчера утром у меня состоялся хороший разговор с президентом Байденом, в ходе которого он заверил меня, других членов G7 и союзников, что они [Соединенные Штаты] будут продолжать поддерживать Украину", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос о том, как отразятся действия Конгресса на помощи Киеву. Канада продолжит "наращивать темпы" поддержки Киева, заверил премьер.

Конгресс США принял, а Байден подписал 30 сентября законопроект, позволяющий продолжать ассигновать деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа исключили положения о выделении Украине крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд запросили на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.

Байден заявил 1 октября, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода.