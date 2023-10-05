Апелляционный суд в Сербии отказал Украине в экстрадиции экс-начальника управления СБУ

Высший суд в Нише ранее приговорил Наумова к году тюрьмы за отмывание денег

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд сербского города Ниш подтвердил решение Высшего суда по отказу в экстрадиции приговоренного к году тюрьмы за отмывание денег бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Об этом говорится в опубликованном заявлении суда.

"Решением Апелляционного суда в Нише <...> подтверждено решение Высшего суда в Нише Специального отдела по борьбе с коррупцией <...>, в соответствии с которым отказано в выдаче лица А. О. Н, чья экстрадиция запрашивалась судебными органами Украины", - отмечается в заявлении.

Ранее Высший суд в Нише приговорил Наумова к году тюрьмы за отмывание денег. Он был задержан после того, как 7 июня 2022 года попытался переехать из Сербии в Северную Македонию на автомобиле, в котором было обнаружено €592,9 тыс., $120 тыс. и два изумруда. У Наумова, согласно решению суда, конфискуют все денежные средства, изумруды, автомобиль, также ему назначен штраф в 200 тыс. динар (около $1,8 тыс.). Ему также запрещено посещать Сербию в течение пяти лет. В соответствии с уголовным кодексом преступления, связанные с отмыванием денег, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет, а учитывая, что Наумов находится под стражей уже 10 месяцев, он должен быть освобожден из-под стражи через 2 месяца.

Украина требует экстрадиции Наумова по обвинению в семи различных преступлениях, в основном экономических, он был объявлен в международный розыск и лишен генеральского звания. На родине его ждет наказание в виде минимум 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сам обвиняемый выступает против экстрадиции, которая, по мнению его адвоката, "означала бы для него практически смертный приговор".