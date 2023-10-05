Шольц объяснил отказ поставлять ракеты Taurus Киеву желанием избежать эскалации конфликта

Канцлер Германии вновь акцентировал внимание на том, что все решения относительно военной поддержки Украины должны быть тщательно взвешены

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свой предварительный отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus тем, что хочет избежать эскалации конфликта.

"Когда речь идет о поставках оружия на Украину, мы должны учитывать, что говорит нам Основной закон и каковы наши варианты действий", - заявил Шольц после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. "Это, в частности, включает в себя тот факт, что мы, конечно, должны гарантировать, что не будет эскалации войны и что Германия не станет частью конфликта", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

В то же время Шольц вновь акцентировал внимание на том, что все решения относительно военной поддержки Украины должны быть тщательно взвешены. "Если война продлится так долго, обдумывание не может остановиться", - резюмировал он.

Ранее газета Bild сообщила, что правительство Германии в настоящее время не намерено поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Отрицательный ответ, по данным издания, исходит непосредственно из Ведомства федерального канцлера. Сам Шольц и его доверенные лица молчат о причинах. Однако в конфиденциальных беседах с членами Бундестага, как указывает Bild, они привели несколько аргументов относительно того, почему Германия не может поставлять Украине данные системы вооружений. Истинной причиной отказа, как сообщили Bild несколько источников, стали опасения Шольца относительно того, что Украина будет наносить удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны. Он неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.