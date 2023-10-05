5 октября, 18:07

Зеленский и Сунак договорились о расширении сотрудничества в области обороны

Президент Украины отметил, что также "обсудили пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море"

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Украина и Великобритания договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Во время встречи с Риши Сунаком обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины. Украина и Великобритания продолжат расширять оборонное сотрудничество", - написал Зеленский в Telegram-канале.

По словам украинского президента, стороны также "обсудили пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море".

В четверг Зеленский встретился в Гранаде с руководителями ряда европейских стран и руководством Евросоюза. 

Теги:
УкраинаВеликобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация