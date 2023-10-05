Байден заявил, что США не может остановить строительство стены на границе с Мексикой

По словам президента Соединенных Штатов, он пытался уговорить Конгресс перераспределить средства, но, согласно законодательству страны, нельзя перенаправить уже выделенные деньги

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не может остановить выделение федеральных средств на процесс возведения стены на американо-мексиканской границе в южной части штата Техас после соответствующего решения Конгресса. Это признал президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов.

"Я не могу помешать этому", - подчеркнул американский лидер, которого попросили прокомментировать строительство стены, ассигнования на которое одобрили американские законодатели. По словам Байдена, он пытался уговорить Конгресс перераспределить средства, но, согласно законодательству страны, он не может перенаправить уже выделенные деньги.

Глава государства отрицательно ответил на вопрос, эффективна ли стена, возводимая на американо-мексиканской границе.

Ранее Министерство внутренней безопасности США сообщило о продолжении процесса строительства стены на юге Техаса для ограничения нелегальной миграции. Так, глава ведомства Алехандро Майоркас подчеркнул "острую и безотлагательную необходимость" в строительстве стены "для предотвращения незаконного въезда в Соединенные Штаты".

США приостановили строительство стены на границе с Мексикой в 2021 году: во время предвыборной кампании Байден пообещал, что при его администрации процесс ее возведения прекратится.