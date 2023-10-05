В Киеве заявили, что каждый мужчина на Украине должен быть готов отправиться воевать

Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин отметил, что у каждого должно быть понимание того, что "ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Все военнообязанные на Украине должны быть готовы к тому, что их отправят на фронт. Такое заявление сделал представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин.

"Если говорить обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках", - цитирует Истомина украинское издание "Страна".

Всеобщая мобилизация продлевалась на Украине уже несколько раз. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. Уже на 90% заполнен единый электронный реестр военнообязанных "Оберег", который, как пишут многие украинские СМИ, может стать инструментом ужесточения контроля над военнообязанными и нового усиления мобилизации.

При этом в СМИ и местных соцсетях регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста.