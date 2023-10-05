ЕС призвал Армению присоединиться к проекту энергокабеля из Азербайджана в Румынию

Еврокомиссия обещает помощь Еревану в ядерной безопасности

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия призвала Армению принять участие в проекте черноморской подводной линии электропередачи (черноморского энергокабеля) из Азербайджана в Румынию и обещает помощь Еревану в ядерной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Еврокомиссия поддержит участие Армении в региональных проектах, таких как проект черноморского энергокабеля. Еврокомиссия расширит техническую помощь Армении в сфере воздушной и ядерной безопасности", - говорится в заявлении.

Проект черноморского энергокабеля мощностью 3 ГВт был утвержден Еврокомиссией в 2022 году. Он предусматривает создание прямой подводной линии электропередачи из Азербайджана через Грузию и Черное море в Румынию и другие страны ЕС. Он рассматривается как один из способов компенсации потерь от разрыва энергетических отношений ЕС с Россией и одновременно как способ противодействия китайской инициативе "Один пояс - один путь".

В подписанном Пашиняном и фон дер Ляйен заявлении также подчеркивается, что Еврокомиссия "осуждает агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе" и обязуется выделить €10,45 млн на поддержку беженцев из Карабаха и €15 млн бюджетной помощи Еревану. Кроме того, ЕК обещает реализовать план инвестиций в экономику Армении в €2,6 млрд, который был согласован два года назад. В заявлении также подчеркивается, что "Евросоюз и Армению связывают общие ценности и привязанность к миропорядку, основанному на правилах".