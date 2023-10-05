Глава Евросовета ушел от ответа на вопрос о возможных санкциях против Азербайджана

Шарль Мишель подтвердил, что он пригласил лидеров Армении и Азербайджана на встречу в Брюсселе в конце октября, и подчеркнул, что оба уже подтвердили готовность участвовать в ней

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель ушел от ответа на вопрос журналистов о возможности введения санкций ЕС против Азербайджана в случае этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Отвечая на этот вопрос на брифинге после саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, он сказал: "У меня был телефонный разговор с [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым два дня назад, и он заявил, что у него нет территориальных претензий к Армении".

Мишель подтвердил, что он пригласил лидеров Армении и Азербайджана на встречу в Брюсселе в конце октября, и подчеркнул, что оба уже подтвердили готовность участвовать в ней.

Ранее депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли не обязательную к исполнению резолюцию о необходимости пересмотра отношений между ЕС и Азербайджаном и введения санкций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.