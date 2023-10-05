Лидеры на саммите в Гранаде подтвердили необходимость объединения европейской энергосети

Чехия планирует приоритетно развивать атомную энергетику, без которой республика не сможет обеспечить свою энергетическую независимость, подчеркнул премьер-министр Петр Фиала

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Лидеры европейских стран сошлись во мнении о необходимости интенсифицировать работу по объединению энергетической сети в Европе. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам однодневного саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Было подтверждено, что мы в Европе друг от друга зависим и должны сотрудничать не только в поддержке Украины, но и в энергетике, а также в экономике", - сказал журналистам Фиала.

В Гранаде он принял участие в работе круглого стола по вопросам энергетики. "Мы сошлись во мнении, что энергетическая политика является частью [системы] национальной безопасности и что нужно [обеспечить] более интенсивное объединение нашего континента, если речь идет о [поставках и распределении] энергии", - отметил премьер.

Чехия планирует приоритетно развивать атомную энергетику, без которой республика не сможет обеспечить свою энергетическую независимость, подчеркнул он.

Комментируя информацию о возможном решении Словакии после состоявшихся там парламентских выборов прекратить оказание военной помощи Украине, Фиала назвал его "не вполне удачным".

Чешский лидер на полях саммита в Гранаде встретился с премьер-министрами Великобритании, Греции, Италии и канцлером Германии. Обсуждались вопросы взаимодействия стран в экономике, энергетике, автомобильной промышленности, а также в борьбе с нелегальной миграцией.