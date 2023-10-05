Посланник США в Ливии не имеет информации о якобы заключении Хафтаром договора с РФ

По словам Ричарда Норланда, он "контактирует со всеми ливийскими лидерами, включая Хафтара, с той целью, чтобы ни одна из ливийских сторон не стала препятствием для политического процесса" в Ливии

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Специальный посланник США в Ливии Ричард Норланд не имеет информации о якобы заключении соглашения в военной области между командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и Россией. Его высказывания по этому поводу процитировал телеканал Libya al-Ahrar.

"У меня нет информации о подписании Халифой Хафтаром соглашения о совместной обороне с Россией", - утверждал Норланд. По словам спецпосланника США, он "контактирует со всеми ливийскими лидерами, включая Хафтара, с той целью, чтобы ни одна из [ливийских] сторон не стала препятствием для политического процесса" в Ливии.

На прошлой неделе Хафтар посетил с визитом Россию. В арабских СМИ высказывались предположения, что в Москве с главой ЛНА велись переговоры в том числе по вопросам военной сферы, на которых могли обсуждаться темы подготовки отрядов ЛНА российскими военными специалистами, открытия для захода российских военных кораблей отдельных портов на востоке Ливии, возможное сотрудничество с ЧВК "Вагнер" и некоторые другие.

Одновременно Норлан указал ливийским руководителям, какие вопросы, по убеждению США, им следует рассматривать с представителями России. По информации Libya al-Ahrar, спецпосланник США призвал ливийских лидеров, которые встречаются с представителями РФ, обсудить причину якобы присутствия ЧВК "Вагнер" в Ливии.

В ходе пребывания Хафтара в Москве Соединенные Штаты выступили с предупреждением главе ЛНА и другим руководителям страны о нежелательности их сближения с Россией. Высказывания представителя Белого дома прозвучали после информации о визите Хафтара в Москву, где он встретился с российским президентом и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Как сообщали в ЛНА, в ходе визита фельдмаршала в РФ "состоялись переговоры по поводу развития событий в Ливии", кроме того, обсуждались "двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития, а также вопросы, представляющие взаимный интерес".