Министр обороны США обсудил с турецким коллегой действия Анкары в Сирии

Ллойд Остин заверил, что США находятся в Сирии исключительно в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой ИГ

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с турецким коллегой Яшаром Гюлером, в ходе которого они обсудили действия турецких сил в Сирии. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Министр обороны [США] позвонил министру обороны Турции, чтобы обсудить действия Турции поблизости от американских сил в Сирии. Министр заверил, что США находятся в Сирии исключительно в рамках кампании по борьбе с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказал он.

Как утверждает Райдер, разговор министров "был очень хорошим" и "плодотворным". В частности, Остин подчеркнул "важность тесной координации США и Турции для предотвращения возникновения рисков для сил США или глобальной коалиции по борьбе с ИГ".

Райдер также подтвердил, что ранее в четверг американское командование сочло "потенциальной угрозой" и сбило турецкий беспилотник, который наносил удары вблизи сил США на северо-востоке Сирии.

Пресс-секретаря американского оборонного ведомства спросили, пообещала ли Турция, что подобные инциденты не повторятся. "Я не буду говорить за турецкое министерство. Я могу сказать, что это были очень хорошие переговоры с точки зрения обеих сторон", - ответил Райдер. Он указал также, что каналы связи между государствами останутся открытыми. "Турция - один из наших самых сильнейших и ценнейших союзников по НАТО, это партнерство продолжится. Вызывает сожаление то, что этот инцидент произошел", - заключил Райдер.