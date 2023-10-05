Пентагон анонсировал встречу по военной помощи Украине

Она состоится 11 октября в Брюсселе

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун 11 октября примут участие во встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министр обороны Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Браун во вторник отправятся из Вашингтона в Брюссель для личного участия во встрече контактной группы по Украине 11 октября, - сказал он. - После встречи по Украине Остин примет участие во встрече министров обороны НАТО".