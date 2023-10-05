Пентагон подтвердил, что истребитель США сбил турецкий беспилотник в небе над Сирией

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер добавил, что у Вашингтона нет оснований считать, что Турция намеренно целилась по американским силам

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель сбил турецкий беспилотник в небе над Сирией.

"Сегодня примерно в 07:30 по местному времени в Сирии наши войска зафиксировали, что БПЛА наносят удары в окрестностях провинции Хасеке. При этом некоторые из этих ударов пришлись по территории оперативной зоны США, это было примерно в 1 км от сил США, которые переместились в бункеры. Примерно в 11:30 турецкий БПЛА вновь оказался [в данной зоне] <…>. Американское командование сочло беспилотник, который теперь находился на расстоянии менее полукилометра от сил США, потенциальной угрозой, и истребители F-16 сбили его примерно в 11:40 по местному времени", - сказал он.

"Важно отметить, что никто из представителей ВС США не пострадал. И у нас нет никаких оснований полагать, что Турция намеренно целилась по американским силам. Как я уже говорил, министр [обороны США] поговорил с турецким коллегой и подтвердил готовность США продолжать тесно сотрудничать", - подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее об инциденте в Сирии сообщила газета The Washington Post. По сведениям ее источников в американском правительстве, США знали о принадлежности БПЛА Турции, когда принимали решение сбить его. Как отметило издание, инцидент, вероятно, поспособствует росту напряженности в отношениях двух стран, которая и без того присутствует из-за военной стратегии США в отношении Сирии, исключения Анкары из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и "связей президента [Турции] Тайипа Эрдогана с Москвой".