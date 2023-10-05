Авиация коалиции США за месяц 305 раз нарушила воздушное пространство Сирии

За сутки зафиксировано 10 нарушений, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Истребители и беспилотники международной коалиции во главе с США за месяц 305 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Всего за последний месяц в районе Эт-Танф отмечено 305 незаконных полетов ВКС коалиции. За сутки зафиксировано 10 нарушений: парой истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

По его данным, за прошедшие сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кулить подчеркнул, что подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.