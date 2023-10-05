Байден и Штайнмайер обсудят 6 октября в Вашингтоне ситуацию на Украине

Переговоры пройдут в Белом доме

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден обсудит с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером оказание Западом поддержки Украине на переговорах в столице США в пятницу, 6 октября. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден и Штайнмайер "подтвердят прочные связи между Соединенными Штатами и Германией, включая тесную координацию [американо-германских] действий как союзников по НАТО по ряду важных вопросов, таких как защита демократических ценностей и общая приверженность поддержке Украины". Переговоры пройдут в Белом доме.

Власти Германии за первые три квартала 2023 года одобрили поставки вооружений и военных товаров на Украину на сумму более €3,3 млрд. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что на основании принятых решений до 2027 года на поставки оружия Украине будет потрачено в общей сложности до €17 млрд. Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.