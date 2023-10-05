Сунак и Зеленский обсудили меры по обеспечению безопасности Украины в Черном море

Отмечается, что премьер-министр Великобритании "взял обязательство поддерживать безопасные маршруты по поставкам украинского зерна нуждающимся странам"

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили дальнейшие шаги по укреплению украинской безопасности в ходе встречи на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Лидеры обсудили дальнейшую международную военную помощь Украине, в том числе морскую безопасность и противовоздушную оборону, а также поддержку развития внутреннего оборонного производства на Украине", - сказано в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Отмечается, что Сунак "взял обязательство поддерживать безопасные маршруты по поставкам украинского зерна нуждающимся странам". Как говорится в сообщении, британский премьер также изложил Зеленскому "планы по продолжению поддержки" Украины в ближайшие месяцы.