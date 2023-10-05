Армения обсуждает с Францией вопрос военной помощи Еревану

Это необходимо, чтобы укрепить обороноспособность Армении, заявил президент Ваагн Хачатурян

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Ереван обсуждает с Парижем вопрос помощи Армении с целью повышения ее обороноспособности. Об этом заявил армянский президент Ваагн Хачатурян в эфире телеканала France 2.

"Мы нуждаемся в новом военном партнере. Франция твердо обещала поддержать нас, чтобы укрепить нашу обороноспособность, и сейчас такие консультации ведутся", - отметил он.

Во вторник на пресс-конференции в Ереване французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила о готовности Франции подписать с Арменией соглашение о военной помощи.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что российские власти последние 15 лет предлагали Армении пойти на компромиссы в вопросе с Карабахом, но армянские власти не согласились на это и продолжали сражаться.

Ситуация в Карабахе

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.