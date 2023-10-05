В Мексике заявили, что возведение стены на границе с США вредит отношениям между странами

Это продиктовано крайне правыми политическими группами, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

МЕХИКО, 5 октября. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов о выделении средств на возведение стены на американо-мексиканской границе в южной части штата Техас вредит отношениям двух стран и продиктовано крайне правыми политическими группами. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Мехико, которая транслировалась на сайте правительства страны.

"Я понимаю, что в США существует сильное давление со стороны крайне правых политических групп, особенно тех, кто хочет воспользоваться феноменом миграции и проблемой наркотрафика в электоральных целях, - сказал глава государства. - Они действуют очень безответственно и оказывают очень сильное давление на президента [США Джо] Байдена, который всегда будет иметь нашу поддержку, но это разрешение на строительство стены является неудачей, потому что не решает проблему". Лопес Обрадор отметил, что разрешение на строительство стены является шагом назад в отношениях.

Ранее Министерство внутренней безопасности США сообщило о продолжении процесса строительства стены на юге Техаса для ограничения нелегальной миграции. Так, глава ведомства Алехандро Майоркас подчеркнул "острую и безотлагательную необходимость" в строительстве стены "для предотвращения незаконного въезда в Соединенные Штаты".

США приостановили строительство стены на границе с Мексикой в 2021 году: во время предвыборной кампании Байден пообещал, что при его администрации процесс ее возведения прекратится.