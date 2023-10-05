Пентагон уточнил, что для военной помощи Украине остается $7 млрд

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер добавил, что не может сказать, хватит ли этих средств на поставку Украине тактических ракет ATACMS

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Общая сумма средств, которые могут быть использованы США для оказания военной помощи Украине, составляет около $7 млрд. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"У нас есть немногим больше $5,4 млрд благодаря перерасчету отведенных на помощь Украине средств. У нас есть около $1,6 млрд на цели восстановления израсходованного", - сказал он.

Райдер добавил, что не может сказать, хватит ли этих средств на поставку Украине тактических ракет ATACMS, поскольку пока такое решение не было принято. Он также не стал уточнять, надолго ли хватит этих денег, отметив, что это зависит от конкретных потребностей Украины.

По словам Райдера, Пентагон пока намерен продолжать работу с Конгрессом по выделению дополнительных денег для оказания военной помощи Киеву. "Всегда есть возможность перенаправления средств из других программ в случае острой необходимости. Но пока, насколько я знаю, решение об этом принято не было. Мы продолжим работать с Конгрессом", - отметил он.