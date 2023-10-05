В Гранаде прошла акция протеста против европейских саммитов

Организатором является так называемая ассоциация Социальный саммит Гранады

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Манифестация из-за проведения встречи на высшем уровне Европейского политического сообщества (ЕПС) и саммита ЕС прошла в Гранаде.

Организатором является так называемая ассоциация Социальный саммит Гранады. Как сообщается на ее странице в соцсети X (ранее Twitter), акция протеста прошла под лозунгом "Гранада - это не фото". Марш состоялся примерно в 4 км от места встречи глав государств и правительств ЕПС. Их саммит стартовал 5 октября. На распространенных в соцсетях снимках видно, что к демонстрации также присоединились противники НАТО и баз этой организации в Испании.

Вечером у глав государств и правительств объединения прошло посещение известного архитектурно-паркового ансамбля Альгамбра. Также запланирован ужин с королем Испании Филиппом VI и его женой Летисией. 6 октября в Гранаде должна состояться неформальная встреча глав государств и правительств ЕС. В связи с саммитами около 5,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок в Гранаде.

В преддверии встреч в Гранаде прошел другой протест под лозунгом "Другая Европа возможна".