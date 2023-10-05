Шольц надеется на начало мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Канцлер Германии заявил, что поддерживает председателя Евросовета Шарля Мишеля в организации скорейших переговоров между двумя странами

БЕРЛИН, 5 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на начало мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Как заявил глава правительства ФРГ на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, он поддерживает председателя Евросовета Шарля Мишеля в организации скорейших переговоров между двумя странами, передает агентство DPA.

Целью является установление - возможно, в этом году - устойчивого мирного процесса, который также включает соглашения об исключении применения военной силы и оккупации земель. По словам Мишеля, встреча будет организована в Брюсселе до конца октября. Изначально планировалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сядут за стол переговоров уже в Гранаде. Однако, как сообщило азербайджанское информационное агентство APA, Алиев отказался участвовать во встрече. Поэтому Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, Мишель и Пашинян встретились в кулуарах саммита.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

По данным Еревана, в Армению въехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.