Турция осудила резолюцию Европарламента по ситуации вокруг Карабаха

В Анкаре назвали документ "символом безответственности, предвзятости и невежества"

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. МИД Турции осудил и назвал безответственной и невежественной резолюцию по ситуации вокруг Карабаха и отношениям с Азербайджаном, принятую ранее Европейским парламентом (ЕП).

"Эта необязывающая резолюция, принятая ЕП сегодня, является символом безответственности, предвзятости и невежества. Мы осуждаем эту резолюцию, которая основана на риторике группы членов ЕП, которые являются популистами, выражают дискриминационные взгляды и в течение многих лет высказывают необоснованные обвинения в отношении Турции", - говорится в заявлении МИД,

Ведомство отметило, что в нынешнем составе ЕП ярко проявляются тенденции европейской политики, в которой "неуклонно набирают силу популизм, расизм, исламофобия, антимультикультурализм и антиинтеграционные настроения". МИД выразил надежду, что после скорого истечения срока полномочий нынешнего состава ЕП его новый состав будет "конструктивным, инклюзивным, разумным и приверженным фундаментальным ценностям ЕС".

"Мы видим системную слабость в том, что такие безответственные тексты, которые не воспринимаются всерьез никем, кроме нескольких маргинальных кругов, опрометчиво предлагаются нам в качестве резолюций Европарламента. Поэтому мы не воспринимаем их всерьез", - указало внешнеполитическое ведомство.

ЕП ранее принял резолюцию о необходимости пересмотра отношений между ЕС и Азербайджаном и введения санкций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. От Еврокомиссии в связи с этим требуют "быстро пересмотреть" стратегическое партнерство с Баку в области энергетики, за "нарушение Азербайджаном международных обязательств". Парламентарии также призывают ЕС и страны - участницы сообщества ввести индивидуальные санкции против членов правительства Азербайджана.