ЕК и пять европейских стран согласовали совместный план по борьбе с нелегалами

Стороны обязались совместно бороться с незаконным ввозом мигрантов, который осуществляют организованные преступные группировки, путем обмена информацией и сотрудничеством при проведении полицейских операций, говорится в совместном заявлении Албании, Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции и Еврокомиссии

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Албания, Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция и Еврокомиссия (ЕК) согласовали общий план из восьми пунктов по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом говорится в совместном заявлении стран, распространенном канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака.

"Премьер-министр Риши Сунак и итальянский премьер-министр Джорджа Мелони председательствовали сегодня на встрече небольшой группы, посвященной вопросам миграции и организованной преступности в сфере иммиграции, в рамках саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). Встречу посетили [лидеры] Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции, Албании и ЕК. Участники согласовали план из восьми пунктов по совместной борьбе с растущим уровнем нелегальной миграции в континентальную Европу", - сказано в нем.

Отмечается, что стороны взяли на себя обязательства совместно бороться с незаконным ввозом мигрантов, который осуществляют организованные преступные группировки, путем обмена информацией и сотрудничеством при проведении полицейских операций. Кроме того, лидеры заявили, что будут работать над совершенствованием национальных законодательств при борьбе с незаконной миграцией, а также "устранять причины миграции и поддерживать устойчивое развитие через образование, создание рабочих мест и действия по адаптации к изменению климата". В тексте подчеркивается, что стороны будут укреплять защиту границ и развивать сотрудничество по вопросам возврата и реадмиссии мигрантов и визовой политики.