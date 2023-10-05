5 октября, 20:42

В Сирии после обстрела со стороны РПК пострадали 8 турецких силовиков

Ранения получили пять сотрудников подразделения спецопераций полиции Турции и трое военнослужащих ВС, сообщает агентство DHA

АНКАРА, 5 октября. /ТАСС/. Не менее восьми турецких силовиков получили ранения в Сирии в результате обстрела базы ВС Турции со стороны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского крыла "Сил народной самообороны". Об этом сообщает агентство DHA.

Отмечается, что огонь велся из многоствольной гранатометной установки по турецкой базе в сельской местности в районе города Телль-Рифат. Пострадали пять сотрудников подразделения спецопераций полиции Турции и трое военнослужащих ВС. Они были оперативно вывезены с территории Сирии в больницы Газиантепа и Килиса в Турции.

После обстрела турецкая армия нанесла артиллерийские удары по району расположения нападавших. 

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