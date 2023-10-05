Минобороны Турции сообщило об уничтожении 30 объектов РПК на севере Сирии

Турецкие ВВС нанесли удары по нефтяной скважине, складу, убежищам и пещерам, в которых, по имеющимся оценкам, находились функционеры Рабочей партии Курдистана, уточнили в ведомстве

АНКАРА, 6 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней организаций на севере Сирии. Об этом говорится в заявлении Минобороны Турции.

"В ходе проведенной 5 октября в 23:00 операции ВВС были нанесены удары по объектам террористов на севере Сирии в регионах Телль-Рифат, Джизре и Дерик. Уничтожено 30 целей, в том числе нефтяная скважина, склад, убежища и пещеры, в которых, по имеющимся оценкам, были ответственные функционеры террористической организации", - сообщило ведомство.

В заявлении отмечается, что воздушная операция "предпринята с целью предотвращения террористических нападений на турецкий народ и силы безопасности с севера Сирии путем нейтрализации РПК, "Сил народной самообороны" (сирийское крыло РПК - прим. ТАСС) и других террористических элементов". В ходе нынешнего удара, как отмечается, "было нейтрализовано большое количество террористов".

Операция в Сирии является продолжением серии авианалетов турецкой авиации на объекты РПК у южных границ Турции. С 1 октября, когда в Анкаре боевики РПК совершили нападение на здание МВД, армия провела три воздушные операции в Северном Ираке. Было уничтожено около 60 объектов РПК, которая признана в Турции террористической.