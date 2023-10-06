В Молдавии избирательная кампания начинается на фоне кризиса

Кандидатов от правящей Партии действия и солидарности готовы поддержать 17,8% жителей страны, об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения молдавской компании Date Inteligente

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. В Молдавии в пятницу стартует избирательная кампания по всеобщим выборам в местные органы власти, которые назначены на 5 ноября. С 6 октября зарегистрированные кандидаты могут приступать к агитации. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на выборах предстоит избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также более 11 тыс. членов местных советов.

Участники выборов

По данным опроса общественного мнения, представленного молдавской компанией Date Inteligente, кандидатов от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) готовы поддержать 17,8% жителей страны. На втором месте Блок коммунистов и социалистов (11,3%), на третьем - учрежденная действующим мэром Кишинева Иваном Чебаном партия "Национальное альтернативное движение" (7,5%). Еще 7% ответили, что будут выбирать независимых кандидатов. 33% опрошенных еще не определились с выбором. Опрос проходил с 24 по 30 сентября среди 1 002 респондентов из 332 населенных пунктов. Погрешность авторы оценивают на уровне 3%.

Исследование показало, что Чебан является бесспорным лидером в борьбе за пост мэра Кишинева. Его избрание на второй срок готовы поддержать 43%. В этот раз в борьбу за Кишинев не включился ни один из политиков первого эшелона, как это традиционно происходит. Кандидатами на этот пост были выдвинуты не самые известные и популярные представители партий. Согласно опросу, ближайшим конкурентом Чебана выступает депутат парламента от ПДС Лилиан Карп с рейтингом в 14%.

Находящуюся в процессе ликвидации партию "Шор" и близкие к ней формирования готовы поддержать около 4%. Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что в некоторых регионах у партии достаточно сильные позиции. Так, в мае этого года представитель "Шор" Евгения Гуцул стала победителем выборов главы Гагаузской автономии. Два года назад на досрочных выборах мэра города Бельцы вице-председатель партии Марина Таубер была названа победителем перового тура, однако после этого была обвинена в нарушениях финансирования избирательной кампании и отстранена от выборов.

Правила

В прошлом году в избирательный кодекс были внесены поправки. Так, состав ЦИК был сокращен с девяти до семи человек. Изменена схема назначения ее членов. В частности, теперь одного назначает президент страны, по два представителя - парламент, правительство и Высший совет магистратуры (управляет судебной системой). Представители оппозиции обращают внимание, что все эти органы контролирует правящая партия.

Участникам выборов теперь запрещено привлекать к агитации артистов и организовывать предвыборные концерты. Все публикации в этот период проходят цензуру ЦИК и должны быть одобрены комиссией. Кандидатам запрещается использовать административный ресурс и участвовать в запусках инфраструктурных проектов в период кампании.

При этом оппозиция заявляет, что эти правила носят односторонний характер. Так, там обратили внимание на анонсированную премьер-министром Дорином Речаном единовременную финансовую помощь работникам бюджетных организаций, которая будет ассоциироваться с властью. Ранее президент Молдавии прямо заявила, что населенные пункты, жители которых не поддержат проевропейских политиков на выборах, не получат финансирование.

Для наблюдения за выборами уже зарегистрировались представители Бюро ОБСЕ по Демократическим Институтам и Правам Человека, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, а также зарубежных посольств.

Реальный рейтинг ПДС

Как отмечают наблюдатели, голосование должно показать реальный рейтинг правящей в стране ПДС, легитимность правления которой оспаривает оппозиция. Проевропейская ПДС стала победителем досрочных выборов в парламент в 2021 году, которые были спровоцированы президентом Молдавии Майей Санду. Однако с тех пор страна переживает один кризис за другим и живет в условиях режима чрезвычайного положения.

С 2022 года в Молдавии семикратно выросли тарифы на газ, увеличились цены на электроэнергию, продукты и услуги. Это вызвало инфляцию, которая к концу прошлого года превысила 30% в годовом исчислении. С лета 2022 года в республике проходят акции протеста оппозиции и профсоюзных организаций. Власть критикуют за ошибки во внутренней политике, а также обвиняют в чрезмерном вовлечении в кризис на Украине, конфронтацию с Россией и увеличение военных расходов вместо решения социальных проблем.

Выборы под давлением

Власти отвечают на протесты заведением уголовных дел и гонениями на лидеров оппозиции. Как заявляют в парламентском Блоке коммунистов и социалистов, уголовные дела были заведены на большую часть руководства оппозиционных партий, включая депутатов парламента. В июне этого года незаконной была признана и находится в процессе ликвидации парламентская партия "Шор". Рассматривавший это дело Конституционный суд основывался на обвинениях партии в финансовых нарушениях, действиях в интересах России, а также санкциях против политической силы во главе с Иланом Шором со стороны ЕС и США.

В июле этого года парламент принял поправки, которые не разрешают участвовать в выборах бывшим членам запрещенных партий. На этой неделе Конституционный суд счел эту меру чрезмерной и отменил ее, однако уже на следующий день парламент собрался на внеочередное заседание и сразу в двух чтениях утвердил новый запрет. Он распространяется на лиц, подозреваемых в совершении преступлений, которые стали причиной для признания политической партии незаконной, ранее отстранялись от участия в выборах или находятся под санкциями со стороны ЕС и США. Как отметила на заседании парламента глава парламентской юридической комиссии Олеся Стамате, этот запрет коснется 60-70 человек.

Ранее власти Молдавии обвинили организаторов антиправительственных акций протеста в подготовке госпереворота. В стране было приостановлено вещание шести оппозиционных телеканалов и создан центр информационного противодействия "Патриот". Его работа, как заявила Санду, направлена против России, которая якобы причастна к информационным атакам, а также против "изменников родины", блокирующих проевропейский курс.