Эмиссар ООН опасается дальнейшего обострения ситуации в Сирии

Гейр Педерсен заявил, что "настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность"

ЖЕНЕВА, 6 октября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил серьезную обеспокоенность эскалацией насилия в Сирии. В заявлении, опубликованном в Женеве, он призвал все стороны "проявлять максимальную сдержанность".

"Я глубоко сожалею о гибели людей со всех сторон", - отметил эмиссар, подчеркнув, что он "настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность". "Сегодняшние ужасающие сцены являются напоминанием о необходимости немедленной деэскалации насилия, перехода к общенациональному прекращению огня и основанному на сотрудничестве подходу к противодействию террористическим группам, включенным в список Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Педерсен. "Все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному праву и обеспечивать защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - напомнил он.

Среди событий в Сирии, вызвавших у него глубокую обеспокоенность, Педерсен назвал атаку на военное училище в Хомсе, приведшую к многочисленным жертвам, а также обстрелы Идлиба после этой атаки. Это произошло после "нескольких недель значительной эскалации на северо-западе Сирии, сопровождавшейся проправительственными авиаударами, а также нападениями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ - прим. ТАСС), включенной в список Совета Безопасности". Эмиссар ООН также обратил внимание на "тревожные сообщения об эскалации насилия на северо-востоке Сирии", о "турецких ударах, в том числе по гражданской инфраструктуре". Эскалация "произошла на фоне нападения на правительственные объекты Турции в Анкаре, ответственность за которое взяла на себя Рабочая партия Курдистана (РПК)", добавил Педерсен.

"Сегодняшние события еще раз подчеркивают, что статус-кво в Сирии является неустойчивым и что в отсутствие значимого политического пути к осуществлению резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности, я опасаюсь, мы увидим лишь дальнейшее ухудшение, в том числе в ситуации с безопасностью", - констатировал спецпосланник.