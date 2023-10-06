Трамп выразил готовность временно стать спикером Палаты представителей Конгресса

Бывший президент США уточнил, что готов "ради партии" республиканцев занять кресло спикера на срок в "30, 60 или 90 дней"

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов на некоторое время стать спикером Палаты представителей Конгресса, пока республиканцы не найдут другого кандидата.

"Они [республиканцы] спросили меня, мог бы я рассмотреть вариант занять место спикера [Палаты представителей], пока они не найдут долгосрочную кандидатуру, - приводит слова Трампа телеканал Fox News. - Я иду на это не потому, что хочу. Я сделаю это, если это будет необходимо, если они не смогут принять решение".

Трамп указал, что готов "ради партии" республиканцев занять кресло спикера на срок в "30, 60 или 90 дней". Он также отметил, что его основное внимание сконцентрировано на президентской кампании.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Трамп на следующей неделе направится в Вашингтон, чтобы предложить однопартийцам собственную кандидатуру на пост спикера. Отмечается, что подобное назначение маловероятно, так как Палата представителей никогда не избирала на эту должность человека не из Конгресса, хотя это и не запрещено формально.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Кевина Маккарти с поста спикера. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец, от штата Северная Каролина).

После голосования об отставке Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. 10 октября представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не уполномочены проводить голосование по части вопросов, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако могут продолжить вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена.