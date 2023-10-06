В США заявили, что не меняли позицию по вопросу строительства стены на границе

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас отметил, что американская администрация "четко дала понять, что стена не является решением" миграционной проблемы

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена считает, что строительство стены на американо-мексиканской границе в южной части штата Техас должно быть прекращено, и не меняла свою позицию по этому вопросу. С таким заявлением выступил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на пресс-конференции по итогам очередного раунда американо-мексиканского экономического диалога в Мехико.

"Я бы хотел разъяснить позицию касательно сегодняшних сообщений о стене на границе. Администрация не меняла свою позицию относительно стены", - указал Майоркас. По его словам, американская администрация "четко дала понять, что стена не является решением" миграционной проблемы.

"Наша позиция остается неизменной. Формулировки в документе, размещенном в Федеральном реестре США, вырваны из контекста, они не означают смены позиции", - продолжил глава ведомства. По его словам, администрация Байдена "выступает против строительства стены". "С самого первого дня позиция администрации заключалась в том, что строительство стены будет остановлено", - указал он.

Байден 5 октября признал, что администрация Соединенных Штатов не может остановить выделение федеральных средств на процесс возведения стены на американо-мексиканской границе. По словам американского президента, он пытался уговорить Конгресс перераспределить средства, но, согласно законодательству страны, он не может перенаправить уже выделенные деньги. Глава государства отрицательно ответил на вопрос, эффективна ли стена, возводимая на американо-мексиканской границе.

Как следует из размещенного ранее в Федеральном реестре США документа, Министерство внутренней безопасности страны приостановило действие 26 федеральных законов в штате Техас, что позволяет продолжить строительство стены на границе с Мексикой для ограничения нелегальной миграции. При этом в документе отмечается, что глава ведомства подчеркнул "острую и безотлагательную необходимость" в строительстве стены "для предотвращения незаконного въезда в Соединенные Штаты".

США приостановили строительство стены на границе с Мексикой в 2021 году: во время предвыборной кампании Байден пообещал, что при его администрации процесс ее возведения прекратится. Однако уже в 2023 году власти штата Техас решили сами возобновить строительство стены после нескольких месяцев переговоров с владельцами частной собственности.