5 октября, 23:16

Каракас и Вашингтон подписали соглашение о репатриации венесуэльцев

Оно гарантирует безопасное и законное возвращение граждан Венесуэлы из США, говорится в заявлении МИД южноамериканской страны

ТАСС, 6 октября. Власти Венесуэлы и Соединенных Штатов заключили соглашение о репатриации граждан южноамериканской республики. Об этом сообщается на сайте МИД Венесуэлы.

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Соглашение, подписанное в результате переговоров властей двух стран, позволяет осуществлять "упорядоченную, безопасную и законную репатриацию" граждан Венесуэлы из США, говорится в заявлении.

В сообщении внешнеполитического ведомства Венесуэлы отмечается, что миграция граждан страны в последние годы является "прямым следствием" односторонних санкций и блокады экономики.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил, что власти США возобновляют практику прямых депортаций нелегальных мигрантов в Венесуэлу. 

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