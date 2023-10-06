Венесуэла осудила террористическую атаку на военное училище в Сирии

МИД южноамериканской страны выразил соболезнование родственникам, друзьям и соратникам погибших

КАРАКАС, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы осудило террористическую атаку на военное училище в Хомсе, которая привела к многочисленным жертвам, в том числе среди мирного населения. Об этом сообщается в официальном заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства южноамериканской страны.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно осуждает террористическую атаку дронами Военной академии в городе Хомс Сирийской Арабской Республики, совершенную 5 октября 2023 года, которая привела к десяткам погибших гражданских и военных, принимавших участие в церемонии выпуска молодых офицеров", - говорится в заявлении МИД. Правительство Венесуэлы "выражает соболезнование родственникам, друзьям и соратникам погибших граждан и призывает к скорейшему восстановлению мира на всей сирийской территории", - указывается в документе внешнеполитического ведомства.