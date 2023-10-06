6 октября, 01:54
Дело Дональда Трампа

Reuters: Трамп отозвал иск на $500 млн к своему бывшему юристу

Экс-глава США ранее обвинял Майкла Коэна в том, что тот нарушил контрактные обязательства и раскрыл конфиденциальную информацию о своем клиенте

ТАСС, 6 октября. Экс-президент США Дональд Трамп подал уведомление об отказе от иска на сумму $500 млн к своему бывшему юристу Майклу Коэну. Об этом сообщает агентство Reuters ​​​​со ссылкой на судебный документ.

"Истец Дональд Трамп через нижеподписавшегося представителя уведомляет, что <...> он добровольно отказывается от иска", - говорится в уведомлении адвокатов Трампа.

В апреле Трамп подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать с Коэна $500 млн за нарушение обязательств доверенного лица и незаконное обогащение. Трамп обвинял своего бывшего юриста в том, что тот нарушил контрактные обязательства, раскрыв конфиденциальную информацию о своем клиенте, а также распространял порочащую экс-президента информацию в личных целях. В частности, бывший глава американской администрации утверждал, что Коэн завышал суммы издержек и зарабатывал на том, что публиковал материалы с порочащими сведениями. 

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СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
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