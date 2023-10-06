КНДР осудила санкции США на юридическом форуме в России

Как отметило Центральное телеграфное агентство Кореи, Соединенные Штаты используют национальное законодательство и судебную систему для подавления экономического развития и нарушения интересов других стран

СЕУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Делегация КНДР приняла участие в XII Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона и осудила санкции США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Во время дебатов член делегации КНДР осудил санкционную политику США, которые используют национальное законодательство и судебную систему для подавления экономического развития и нарушения интересов других стран", - проинформировало агентство.

Руководитель Центрального суда КНДР Чхве Гын Ён, возглавлявший делегацию, заявил, что развитие сотрудничества и международных обменов на основе принципов суверенитета, равенства и взаимности - последовательная позиция КНДР.

Во время дебатов член делегации рассказал о новых законах, регулирующих внешнеэкономическую деятельность и иностранные инвестиции. Он отметил, что Центральный суд КНДР намерен укреплять взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и внести свой вклад в установление справедливого международного порядка.

Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона прошел 5 октября в формате видеоконференции. В нем приняли участие председатели судов и представители 16 государств.