Посольство КНР: Пекин и Вашингтон поддерживают связь по теме двусторонних контактов

В дипмиссии отметили, что сторонам следует придерживаться принципов "взаимного уважения, мирного сосуществования и обоюдовыгодного сотрудничества"

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Китай и США поддерживают связь по теме двусторонних контактов и консультаций. Об этом ТАСС сообщили в посольстве КНР в Вашингтоне в ответ на просьбу прокомментировать планирование возможной встречи президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китай и США поддерживают коммуникацию по двусторонним контактам и консультациям", - сообщили в пресс-службе диппредставительства. При этом там не стали уточнять, могут ли Байден и Си Цзиньпин встретиться в ноябре на саммите АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния).

В посольстве отметили, что сторонам следует придерживаться принципов "взаимного уважения, мирного сосуществования и обоюдовыгодного сотрудничества". "Китаю и США следует работать в одном направлении, устранять препятствия и урегулировать разногласия за счет конкретных действий, развития диалога и расширения сотрудничества в духе доброй воли", - отметили в дипмиссии.