Япония изучает возможность встречи министров финансов G7 в рамках саммита G20 в Марокко

Представители "семерки" могут обсудить такие темы, как влияние ситуации вокруг Украины и поддержка международных финансовых институтов

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Власти Японии прорабатывают возможность проведения встречи глав финансовых ведомств и центробанков стран Группы семи (G7) в рамках саммита глав аналогичных ведомств государств Группы двадцати (G20) в Марокко 12-13 октября. Об этом на пресс-конференции в Токио объявил глава японского Минфина Сюнъити Судзуки.

Ожидается, что представители "семерки" могут обсудить влияние ситуации вокруг Украины, а также вопрос поддержки международных финансовых институтов.

16 июля главы Минфинов и ЦБ Группы семи в преддверии встречи Группы двадцати в Индии подтвердили готовность продолжить оказание помощи Украине.