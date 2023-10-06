Эксперт заявил, что Франции не стоит вмешиваться в дела Северо-Восточной Азии

По данным научного сотрудника Корейско-Европейского общества Рю Гён Чхоля, в октябре Париж намерен отправить в акваторию Корейского полуострова патрульный самолет Falcon 200 "под предлогом контроля за некой "незаконной морской деятельностью"

СЕУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Франции не следует вмешиваться в дела Северо-Восточной Азии и пытаться имитировать устаревшую "дипломатию канонерок", подрывая мир и безопасность в регионе. Об этом говорится в статье научного сотрудника Корейско-Европейского общества Рю Гён Чхоля, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи.

Эксперт пояснил, что в октябре, согласно сообщениям, Франция намерена отправить в акваторию Корейского полуострова патрульный самолет Falcon 200 "под предлогом контроля за некой "незаконной морской деятельностью". По его словам, это решение Франции не удивляет, поскольку Париж "не упускал возможности принять участие в американском давлении на КНДР" и направлял своих военных ежегодно с 2019 года с целью обеспечения выполнения санкций Совета Безопасности ООН.

Рю Гён Чхоль подчеркнул, что подобные шаги чрезвычайно опасны и провоцируют напряженность. "Безответственное вмешательство Франции в ситуацию на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии, в которых переплетаются интересы держав региона, - не более чем глупый шаг, который ввергнет ее саму в бездну", - считает исследователь. По его мнению, обстановка в регионе приближается к ядерной войне из-за действий США и "их сателлитов".

"Пока не стало слишком поздно, Франции следует немедленно прекратить опасные действия, подрывающие мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, вместо того, чтобы копировать некую другую страну, привязываясь к "дипломатии канонерок" старой эпохи", - полагает ученый. По его словам, политика Франции не привела к желаемому результату "даже в Африке", и "по всей планете раздаются голоса" против вмешательства во внутренние дела со стороны "бывшей метрополии".

Помимо этого, Рю Гён Чхоль раскритиковал Францию за выбор Японии в качестве "плацдарма" для своего присутствия в регионе. "Нельзя обойти вниманием и то, что Франция, которая как постоянный член СБ ООН больше всех твердит о глобальном мире и безопасности, считает плацдармом для осуществления своей стратегии именно Японию, которая питает милитаристские амбиции", - указал исследователь.