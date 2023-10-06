Эксперт заявил о необходимости для Турции провести наземную операцию на севере Сирии

Отставной турецкий генерал Наим Бабюроглу считает, что трансграничная военная акция должна быть проведена в октябре-ноябре на глубину 60-70 км

СТАМБУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Анкаре следует провести широкомасштабную наземную операцию на севере Сирии для очистки региона от боевиков и объектов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского крыла - "Сил народной самообороны" (СНС). Сделать это необходимо, несмотря на возражения США, заявил отставной турецкий генерал Наим Бабюроглу газете Cumhuriyet, комментируя нанесение в четверг вечером ВВС Турции ударов по объектам курдских боевиков на севере Сирии.

По мнению военного эксперта, трансграничная военная акция должна быть проведена в октябре-ноябре на глубину 60-70 км. "Необходимо завершить проводимую [ВС Турции] операцию "Источник мира" и создать в Сирии район, свободный от террористов", - отметил отставной генерал. Вслед за Сирией, считает он, аналогичная операция должна быть проведена на севере Ирака.

Бабюроглу также заявил, что оказание США как членом Североатлантического альянса, в который входит Турция, поддержки оружием и разведывательной информацией базирующимся в Сирии силам РПК противоречит духу НАТО.

Минобороны Турции ранее сообщило, что в ходе проведенной вечером 5 октября воздушной операции на севере Сирии было уничтожено 30 целей, в том числе нефтяная скважина, склад, убежища и пещеры, в которых находились ответственные функционеры РПК и СНС. Эта операция стала продолжением серии авианалетов турецкой авиации на объекты РПК у южных границ Турции. С 1 октября, когда в Анкаре боевики РПК совершили нападение на здание МВД, армия провела три воздушные операции в Северном Ираке.