6 октября, 04:56
Военная операция на Украине

Обозреватель WP: Украине в случае затяжного конфликта стоит искать способы его заморозки

Как пишет Дэвид Игнатиус по итогам бесед с украинскими чиновниками, "конфликт истощает страну"

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Украине при наличии у киевского руководства сомнений в том, что она сможет пережить затяжной конфликт, следует искать возможности для его заморозки. Такую позицию изложил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

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Как пишет аналитик по итогам бесед с украинскими чиновниками, "конфликт истощает страну". "Украинцы, с которыми я беседовал во время четырехдневного визита, знают, что они не могут продолжать биться вечно в надежде на, возможно, недостижимую победу", - указал автор.

По словам автора, "надежды на то, что начавшееся летом контрнаступление обернется прорывом, не были реализованы". При этом "сейчас украинцы куда более склонны рассуждать о том, как прекратить войну, чем год назад", отмечает Игнатиус.

"Если Украина всерьез сомневается, что сумеет выжить в битве, которая может продлиться много лет, то ей следует задуматься о способах заморозки конфликта на своих условиях, получив в рамках сделки гарантии безопасности со стороны США", - резюмирует автор.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, потому что один раз Москву уже обманули. Лавров заметил, что Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой. До этого глава МИД России указывал, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться. По его словам, первым шагом для таких контактов должна стать отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой. 

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