СМИ: Турция может расширить военное присутствие в Сирии и Ираке

По данным Hürriyet, воздушные операции в Сирии будут проводиться с использованием ударных беспилотников

СТАМБУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Турция может расширить масштабы воздушных операций на севере Сирии, направленных против базирующихся там сил запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее местного крыла - "Сил народной самообороны" (СНС). Она также планирует расширить зоны ответственности распложенных в Сирии и Ираке своих военных баз, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, воздушные операции в Сирии будут проводиться с использованием ударных беспилотников. Аналогичным образом турецкие ВВС будут действовать в Северном Ираке, при необходимости будет применяться боевая авиация. Действовать Турция будет в свете заявления 4 октября главы МИД Хакана Фидана том, что после теракта, совершенного 1 октября у штаб-квартиры МВД в Анкаре, вся инфраструктура и объекты РПК в Сирии и Ираке отныне являются законными целями Анкары. Воздушные операции на севере Сирии станут "рутинными", пишет турецкая газета.

По утверждению Hurriyet, в Анкаре завершили подготовку планов проведения операций на сопредельных территориях, исходя из различных сценариев. Одним из приоритетов является полная зачистка от террористов границ с Сирией и Ираком. Первичной целью в этом направлении является район Зап в Северном Ираке, где РПК понесла значительные потери, готовится операция в районе Телль-Рифаат на севере Сирии, отмечает газета.

По данным Hurriyet, с 1 октября турецкая армия уничтожила в Сирии и Ираке 58 объектов РПК, ликвидированы 37 боевиков, однако это число может вырасти после проведенного вечером 5 октября воздушного рейда на севере Сирии.

Власти Турции называют РПК и СНС террористическими организациями и основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит на севере Сирии и Ирака операции против курдских боевиков и держит крупную группировку на границе.