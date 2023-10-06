Трамп поддержал кандидатуру Джима Джордана на пост спикера Палаты представителей

Экс-президент США отметил, что председатель юридического комитета силен в вопросах преступности, охраны границ и ветеранов страны

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джима Джордана (республиканец от штата Огайо) на пост спикера в нижней палате.

"Пользующийся всеобщим уважением, сейчас он является председателем юридического комитета Палаты представителей <...>. Он силен в вопросах преступности, [охраны] границ, наших ветеранов <...>, Джим будет великим спикером Палаты представителей", - написал Трамп на в Truth Social.

Ранее Трамп говорил, что, готов на некоторое время стать спикером Палаты представителей Конгресса США, пока республиканцы не найдут другого кандидата. Экс-президент указал, что готов "ради партии" республиканцев занять кресло спикера на срок в "30, 60 или 90 дней". Он также отметил, что его основное внимание сконцентрировано на президентской кампании.

Джордан первым заявил об участии в борьбе за кресло спикера. Он уже направил формальное обращение членам палаты с просьбой поддержать его кандидатуру.

3 октября большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Кевина Маккарти с поста спикера. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

После голосования об отставке Маккарти Палата представителей ушла на недельный перерыв. Законодатели проголосуют за назначение нового спикера 11 октября. 10 октября представители республиканского большинства проведут закрытый форум, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры. До избрания нового спикера Палаты представителей законодатели не уполномочены проводить голосование по ряду вопросов, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, однако могут продолжить вести дела. В частности, может быть продолжено расследование оснований для запуска процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена.