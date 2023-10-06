WP: Белый дом отказался выделить Киеву $24 млрд и ищет другие пути помощи

По данным газеты, у администрации президента США Джо Байдена осталось достаточно средств, чтобы обеспечивать нужды Украины на поле боя, но неизвестно, на какой срок их хватит

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена больше не добивается от Конгресса США выделения $24 млрд в помощь Украине и рассматривает другие варианты финансовой поддержки Киева. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как сообщили газете представители Белого дома, у администрации Байдена осталось достаточно средств, чтобы обеспечивать нужды Украины на поле боя, однако неизвестно, на какой срок их хватит. По словам одного из высокопоставленных чиновников, администрация американского президента больше не настаивает на дополнительном финансировании Киева в размере $24 млрд.

Отмечается, что Белый дом в срочном порядке пересматривает стратегию помощи Украине. Чиновники обсуждают, стоит ли продолжать настаивать на крупном пакете финансирования, которого может хватить до окончания 2024 финансового года, или предложить более мелкую сумму, которая с большей вероятностью получит поддержку Конгресса. По словам высокопоставленного сотрудника администрации американского президента, дальнейшая поддержка Киева во многом зависит от того, кто станет следующим спикером Палаты представителей.

Источник в Пентагоне сообщил изданию, что оборонное ведомство США обеспокоено кандидатурами республиканцев Стива Скэлиса (от штата Луизиана) и Джима Джордана (от штата Огайо), изъявивших желание бороться за пост спикера. Первый, как утверждает чиновник, "был уличен в очевидной двухпартийности", а со вторым "сложно договариваться по внешнеполитическим вопросам".

Конгресс США принял, а Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Но по инициативе Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой партии средств. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом в субботу вечером и обрел таким образом силу закона.

Байден заявил в воскресенье, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода.