В Казахстане выдвинули 249 кандидатов на выборах глав районов и городов

Выборы пройдут в пилотном режиме 5 ноября

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Центризбирком Казахстана подвел итоги выдвижения кандидатов на выборах руководителей районов и городов областного значения, которые пройдут в пилотном режиме 5 ноября. На выборы выдвинуты 249 кандидатов, сообщил заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров.

"По нашей информации, на 45 должностей руководителей районов и городов областного значения выдвинуто 249 кандидатов. Средняя конкуренция - свыше 5 претендентов на 1 место. Из всех кандидатов более 63% воспользовались правом на самовыдвижение и выдвинули свои кандидатуры самостоятельно", - сказал Петров.

По его словам, своих кандидатов на выборы также выдвинули все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий. Средний возраст кандидатов - 47 лет. Большинство из кандидатов (63%) - это действующие государственные служащие разного уровня, есть также представители коммерческих структур, работники бюджетных организаций и временно неработающие граждане.

Выборы руководителей районов и городов областного значения в пилотном режиме состоятся в 3 городах и 42 районах. Выдвижение кандидатов началось 16 сентября и закончилось 5 октября. Регистрация продлится до 10 октября. Затем пройдет предвыборная агитация, которая завершится за день до проведения голосования. Территориальные избирательные комиссии должны подвести итоги волеизъявления в течение трех дней со дня выборов. Избранным будет считаться кандидат, который наберет большее количество голосов, чем его конкуренты.